Mads Pedersen moest wel erg diep gaan voor zege: "Ik was aan het afzien als een beest in de laatste vijf kilometer"

Mads Pedersen heeft het nog eens waargemaakt met zijn ritzege in Noorwegen. Enorm afzien, dat moest de Deen wel doen om de aankomst te bereiken in een mogelijk winnende positie. Aan de meet volgde dan de ultieme beloning in de vorm van een overwinning.

Pedersen had onderweg ook zelf zijn aanvalslust getoond. "Op 21 kilometer van het einde was het een goed moment om aan te vallen op een kleine helling. Ik had meteen een mooie kloof, maar achter mij begonnen ze te rijden en ze haalden me terug."

Nadien was het vooral aanklampen om de sprint te kunnen betwisten. "Op vijf kilometer van de meet had ik een slecht moment", erkent de voormalige wereldkampioen. "Ik wist dat het nadien vooral in dalende lijn naar de finish ging en dat ik kon recupereren."

De aanvallen bleven maar komen

Al viel dat toch ferm tegen. "Ik was aan het afzien als een beest in de laatste vijf kilometer, want de aanvallen bleven maar komen. In de sprint hield Matthias Skjelmose de snelheid heel lang hoog, niet simpel voor een klimmer als hij. Hij was indrukwekkend. Ik ben blij dat ik het kon afmaken."