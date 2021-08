Zdenek Stybar eindelijk weer aan het koersen, maar zijn contract loopt af

De voorbije maanden heeft Zdenek Stybar met heel veel problemen af te rekenen gekregen, maar in de Vuelta is hij er opnieuw bij.

Hartritmestoornissen, een operatie, een darmontsteking en een pinkbreuk. Dat kreeg Zdenek Stybar de voorbije maanden over zich heen.

De zorgen lijken nu voorbij. “De dag van mijn operatie hoorde ik dat Roubaix werd verplaatst naar oktober én, veel belangrijker, dat mijn carrière er niet op zat. Ik weet nu dat alles in orde is”, zegt hij aan HLN.

Stybar richt zich op het WK en Parijs-Roubaix, maar wil ook opnieuw veel meer in de cross rijden. Over zijn aflopende contract zit hij niet in.

“Deze ploeg is al tien jaar mijn werkgever. Ze weten wat ze wel en niet aan mij hebben”, klinkt het nog.