Komen ook WK en Roubaix in het gedrang? Adrie van der Poel twijfelt of Mathieu dit jaar nog op de weg moet koersen

Geen WK mountainbike dus voor Mathieu van der Poel. Kan hij wel het WK op de weg en Parijs-Roubaix rijden? Zelfs dat is niet helemaal zeker, afgaande op een reactie van vader Adrie van der Poel. Die werpt de mogelijkheid op om het najaar op de weg volledig te skippen.

In een reactie bij Het Nieuwsblad zegt Adrie van der Poel dat dit iets is dat Mathieu kan overwegen. Mathieu van der Poel zou dan vol kunnen gaan voor een crosswinter. Voorlopig is het plan om aan te treden in de Benelux Tour. Als hij daar na enkele dagen moet vaststellen dat het niet gaat, schiet het ook niet op, zo redeneert Adrie.

Daarom dat Adrie de optie op tafel gooit om Mathieu dit jaar geen koersen op de weg meer te laten rijden. Het WK op de weg en Parijs-Roubaix komen er echter nog aan, toch twee grote doelen voor Mathieu van der Poel. Die wedstrijden op halve kracht rijden heeft echter geen zin, denkt Adrie.

VERTROUWEN IN PLOEG

Voorlopig is het echter nog niet zover. Als Mathieu bijvoorbeeld deze week goed zou kunnen trainen, kan de wereld er al een pak rooskleuriger uitzien. Adrie vertrouwt ook volledig op de ploeg van Van der Poel om diens fysieke paraatheid goed op te volgen.