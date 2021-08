Thibaut Pinot na vier maand terug in koers: "Mezelf testen in de tijdrit"

Thibaut Pinot vierde zijn terugkomst in het peloton met een twintigste plaats in de Tour du Limousin.

Fysieke problemen hielden Thibaut Pinot maar liefst vier maand aan de kant. “Fysiek voel ik me redelijk goed, ondanks de weinige training die ik in mijn benen heb”, laat Pinot weten. “Mijn week in de Limousin was positief, er is nog wat werk aan de winkel maar het zal goed zijn voor de toekomst. Ik heb geen last van rugklachten, dus dat is een goed teken.”

Meteen gaat hij door naar een andere rittenkoers. “Ik ben goed hersteld van de Tour du Limousin en nu moet ik vooral kilometers maken. Dat ik nu verder ga met de Tour Poitou-Charentes is perfect voor mij.”

Het is 11 jaar geleden dat Pinot deze koers nog reed. “Ik ben blij om hier te zijn en ga verder met mijn voorbereiding op het einde van het seizoen. Er is een mooie tijdrit waar ik wel belangstelling voor heb, ik heb daar goed aan gewerkt. Ik wil mezelf testen in deze tijdrit en dan zal mijn vorm blijken. We hebben een ploeg met ervaren en jonge renners. We hebben meerdere troeven om te spelen, zowel in het klassement als de sprint. We zijn ambitieus.”