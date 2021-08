🎥 Komt Primoz Roglic hier goed weg? Sloveen komt in de tiende etappe van de Vuelta ten val in de afdaling

Roglic reed van alle andere favorieten voor het eindklassement weg op de laatste beklimming van de dag, maar in de afdaling bleef de Sloveense renner niet foutloos. Zo kwam hij ten val, waardoor andere renners zoals Mas en Lopez konden terugkeren.

Uiteindelijk kon Roglic zijn wedstrijd gewoon verder zetten en viel de schade duidelijk wel mee. Toch had het er zeker een pak slechter kunnen uitzien voor Roglic. Hieronder vindt u de beelden terug van de val via Eurosport Nederland.

