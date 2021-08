Australië rekent op het WK wielrennen onder meer op Caleb Ewan en Michael Matthews

Australië zakt met ambitie af naar het WK wielrennen in Leuven. Het land heeft verschillende renners waar ze op kunnen gokken, want Caleb Ewan is er voor als het een massasprint zou worden, terwijl Michael Matthews een snelle man is die ook nog eens mee over de heuvels kan geraken.

Ewan en Matthews krijgen enkele goede knechten mee naar het wereldkampioenschap, want ook Durbridge, Schultz, Scotson, Stannard, Haas en Sweeny zijn van de partij voor de Australische ploeg.

