Deceuninck-Quick-Step heeft selectie rond voor Deutschland Tour en rekent op Mark Cavendish en Joao Almeida

Zo zijn Mark Cavendish en Joao Almeida van de partij voor Deceuninck-Quick-Step. Beide renners maakten dit seizoen al een zeer goede indruk, want zo haalde Cavendish al heel wat overwinningen binnen, terwijl Almeida de Ronde van Polen op zijn naam kon zetten.

Daarnaast zijn er ook nog vier andere renners aanwezig voor Deceuninck-Quick-Step. Zo rekent de Belgische wielerformatie ook op thuisrijder Jannik Steimle, Rémi Cavagna, Shane Archbold en onze landgenoot Yves Lampaert.

Tour de Pologne champion @JooAlmeida98 and Tour de France green jersey @MarkCavendish will headline our squad for the four-day @DeineTour: https://t.co/rRVeL8StmN pic.twitter.com/HPufFZFQJs