Flanders Classics organiseert grootste evenement ooit: "Heel zware organisatie"

Samen met Golazo organiseert Flanders Classics het WK dat van 18 tot 26 september in ons land plaatsvindt.

Volgens Tomas Van den Spiegel is het geen gemakkelijke organisatie. “Had ik de vraag een jaar geleden gekregen, had ik gezegd dat we ver voor op schema zaten. En dat niemand het ooit al zo goed als wij zouden organiseren. Maar ik moet nu wel zeggen dat het een heel zware organisatie is, want je hebt het over een evenement van 8 dagen met heel wat side-events", zegt hij in De Tribune op Sporza.

Er zijn zaken die totaal anders zijn dan bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen organiseren. “Dat is heel moeilijk te zeggen. De mannenwegrit op zondag kan je vergelijken met de Ronde, maar daar zitten nog 7 dagen voor aan events en tijdritten. Daarbij wordt dit grotendeels gefinancierd door overheidsgeld, dus dat maakt dat er ook wel een verwachtingspatroon is waaraan wij moeten voldoen.”