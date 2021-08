Opnieuw zware klap voor INEOS Grenadiers in Vuelta: zowel Bernal als Yates verliezen tijd op Roglic

Het is voorlopig niet de Vuelta van Egan Bernal en Adam Yates. Beide heren van INEOS Grenadiers hebben zich vandaag in de tiende etappe namelijk in de luren laten leggen door Roglic en het Movistar-duo Mas en Lopez.

Zo verloren Bernal en Yates maar liefst 37 seconden op het groepje met Roglic. Daardoor volgt Bernal nu op 2 minuten en 29 seconden van Roglic, terwijl Yates al 2 minuten en 44 seconden moet prijsgeven. De kans lijkt zo klein dat ze bij INEOS Grenadiers Roglic nog iets in de weg gaan kunnen leggen deze Vuelta.

In the final kilometres @AdamYates7 and @Eganbernal worked hard to limit their losses. They came home 37 seconds back on the red jersey group.



Egan sits 7th and Adam 9th on the new Vuelta21?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LaVuelta21 GC. pic.twitter.com/DhZsX78AaV