Primoz Roglic is klaar voor de gevaarlijke finale van vandaag in de Vuelta: "Het is een lastige afdaling richting de finish"

In de Vuelta wordt er vandaag opnieuw gereden na de rustdag van gisteren. Er staat opnieuw een moeilijke rit op het programma met een zware klim en een lastige afdaling richting de aankomst. Primoz Roglic is nog steeds de leider in de Vuelta en de renner van Jumbo-Visma weet maar al te goed dat hij vandaag zal moeten opletten. Hij gaf een reactie over de rit van vandaag op de Twitterpagina van zijn Nederlandse ploeg. "Het is opnieuw een harde klim. Er wacht ook een lastige afdaling richting de finish", laat de Sloveense klassementsrenner weten. Roglic staat aan de leiding in het klassement voor het Movistar-dou Mas en Lopez. 🇪🇸 Vuelta2021?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LaVuelta2021 @rogla about today's final⤵️ pic.twitter.com/GAv2avOQ7O — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 24, 2021



