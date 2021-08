Spektakel in de Vuelta: Storer wint zijn tweede etappe, Eiking wordt nieuwe leider en Roglic valt aan, maar komt ten val in afdaling

De eerste etappe na de rustdag heeft meteen voor het nodige spektakel gezorgd in de Vuelta. Zo heeft Michael Storer zijn tweede ritzege in deze Ronde van Spanje geboekt. Hij haalde het voor onder meer Vansevenant. Odd Christian Eiking, een renner van Intermarché-Wanty-Gobert, wordt de nieuwe leider.

Het duurde lang voor een groep kon wegraken uit het peloton, maar het werd uiteindelijk wel een zeer ruime kopgroep. De voorsprong op het peloton liep uit tot 13 minuten en zo kreeg een vluchter uit de kopgroep een kans om de nieuwe leider te worden.

Van die vluchters was Michael Storer opnieuw de sterkste. De renner van Team DSM reed weg van de rest op de laatste beklimming van de dag en kwam ook solo aan. Het was al de tweede ritzege van Storer in deze Vuelta.

In een groepje daarachter kwam onder meer Odd Christian Eiking aan en de Noor van Intermarché-Wanty-Gobert was het beste geplaatst van de vluchters, waardoor hij zich de nieuwe leider in de Vuelta mag noemen. Ook Mauri Vansevenant zat in deze groep en de Belg eindigde op een knappe tweede plaats.

In de groep der favorieten was er ook spektakel, want Roglic zorgde voor een verrassing door aan te vallen. Hij reed ook weg van de rest, maar in de afdaling kwam de Sloveen ten val, waardoor enkele renners zoals Mas en Lopez konden terugkeren. Roglic is zijn leiderstrui dus kwijt aan Eiking, maar de renner van Jumbo-Visma beschikt duidelijk over zeer goede benen.