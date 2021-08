Tiende etappe in de Vuelta heeft voor heel wat veranderingen gezorgd in het algemeen klassement: een overzicht

De tiende etappe in de Vuelta heeft de verwachtingen enorm overtroffen. Zo is het algemeen klassement grondig door elkaar geschud. Met Eiking is er een nieuwe leider en daarnaast heeft Roglic tijd kunnen pakken op enkele concurrenten zoals Bernal en Yates.

Er is een nieuwe leider in de Vuelta. Odd Christian Eiking, een renner van Intermarché-Wanty-Gobert, was één van de best geplaatste renners in de kopgroep en door de ruime bonus op de groep der favorieten neemt hij nu de leiderstrui over.

Met Guillaume Martin vinden we een klassementsrenner, die ook in de vlucht zat vandaag, terug. Hij volgt op 58 seconden van Eiking. Op de derde plaats vinden we dan weer Roglic terug. De grote topfavoriet voor eindwinst volgt op 2 minuten en 17 seconden van Eiking.

Achter Roglic komt het Movistar-duo Enric Mas en Miguel Angel Lopez. Mas staat op 2 minuten en 45 seconden van de Noor van Intermarché-Wanty-Gobert, terwijl de Colombiaan Lopez op 3 minuten en 38 seconden staat.

De top 10 bestaat verder uit Jack Haig (3 minuten en 59 seconden van Eiking), Egan Bernal (4 minuten en 46 seconden), Sepp Kuss (4 minuten en 57 seconden), Adam Yates (5 minuten en één seconde) en Felix Großschartner (5 minuten en 42 seconden).