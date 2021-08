Deceuninck-Quick-Step rekent op Remco Evenepoel en Alvaro Hodeg in Brussels Cycling Classic

Zondag staat in ons land de Brussels Cycling Classic op het programma. Deceuninck-Quick-Step heeft haar selectie voor de wedstrijd bekendgemaakt en de ploeg rekent onder meer op Remco Evenepoel.

Remco Evenepoel maakte nog niet zo lang geleden indruk in de Ronde van Denemarken, want onze landgenoot wist het algemeen klassement te winnen van de Deense rittenwedstrijd. Hij start dan ook met ambitie in de Brussels Cycling Classic.

Maar de Belgische wielerformatie heeft ook nog een andere pion waarmee ze voor winst kunnen strijden, want op haar website is te lezen dat ook Hodeg, de winnaar van de GP Marcel Kint, van de partij is. De andere namen in de selectie zijn Dries Devenyns, Iljo Keisse, Michael Mørkøv, Stijn Steels en de stagiaire Stan Van Tricht.