Geen Jasper Philipsen meer in de Vuelta: onze landgenoot is grieperig

Jasper Philipsen maakte een goede indruk in de Vuelta. De renner van Alpecin-Fenix kon twee ritzeges binnenhalen, maar op een derde hoeft u niet meer te wachten. Hij heeft de Ronde van Spanje namelijk verlaten.

Alpecin-Fenix laat weten dat onze landgenoot grieperig is. De ploegleiding zou samen met de medische staf en prestatiestaf de beslissing genomen hebben om zo de rest van het seizoen van Jasper Philipsen niet in gevaar te brengen.

@JasperPhilipsen sadly has to leave @lavuelta today due to mild fever symptoms. The decision was made by the team management along with the medical and performance staff so as not to jeopardize the rest of his season.