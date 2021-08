Mauri Vansevenant moest in tiende etappe tevreden zijn met tweede plaats, maar: "Het geeft mij motivatie om het nog eens te proberen"

Mauri Vansevenant maakte een sterke indruk in de tiende etappe van de Ronde van Spanje. Onze jonge landgenoot zat in de vlucht van de dag en eindigde uiteindelijk op de tweede plaats.

Op de website van Deceuninck-Quick-Step gaf Vansevenant meer uitleg over zijn tweede plaats. Zo was hij tevreden, maar was er uiteraard ook teleurstelling, omdat onze landgenot zeer dicht bij de overwinning kwam.

"Op de top hadden we ongeveer 50 seconden achterstand op de leider, en we werkten samen om tijd terug te winnen, maar ondanks onze inspanningen konden we hem niet meer inhalen. In de sprint had ik vertrouwen en werd ik tweede. Het geeft mij motivatie om het nog eens te proberen, maar ik zal niet verhullen dat ik een beetje teleurgesteld ben, want ik had graag gewonnen", aldus Vansevenant.