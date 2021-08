Ondanks aanpassing puntentelling moet Fabio Jakobsen nog rekening houden met... Primož Roglič

Het puntenklassement leek tot dusver een duel Jakobsen - Philipsen. Roglič neemt de plek van Philipsen in als uitdager van Jakobsen. Jawel, Roglič. Zelf zal die uiteraard koersen met als opzet de rode trui te veroveren. Al is het niet uitgesloten dat hij er groen bijkrijgt.

In andere jaren zou dat niet eens zo ophefmakend zijn. In de Vuelta was het puntenklassement veel minder een sprintersklassement dan in andere grote ronden. Door alle ritten gelijk te behandelen, werd het meer een allroundklassement. Daardoor kwamen de klassementsmannen die het goed deden, automatisch naar voren in deze rangschikking.

Aangezien Roglič de vorige twee jaar de beste renner was in de Vuelta, was hij ook twee jaar winnaar van het puntenklassement. Dit jaar ging het anders zijn, want de puntentelling werd danig aangepast. Ook in de Vuelta zijn het aantal te verdienen punten nu afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de etappe. Daar hangt het vanaf of de winnaar 50, 30 of 20 punten krijgt.

KONING VAN DE REGELMATIGHEID

Door de opgave van Philipsen is Jakobsen een belangrijke concurrent kwijt voor de groene trui, maar inmiddels is duidelijk dat Roglič ook dit jaar wel eens in de buurt van die puntentrui kan komen, ondanks de aanpassing van het reglement. De Sloveen van Jumbo-Visma blijft de koning van de regelmatigheid met reeds twee eerste plaatsen en twee tweede plaatsen in de eerste elf ritten van de Vuelta.

© photonews

Die overwinningen leveren hem nog altijd evenveel punten op als een sprinter die naar de derde plaats spurt in een vlakke rit. Zo is Roglič al gestegen naar de tweede plaats in het puntenklassement en telt hij 101 punten. Jakobsen staat aan de leiding met 180. De snelle man van Deceuninck-Quick.Step heeft dus nog een mooie marge, maar er zit nog wel wat zwaars aan te komen in het tweede deel van deze grote ronde.

PUNTEN BIJ ELKE AANKOMST BERGOP

Met ook nog zijn explosieve versnelling achter de hand, kan Roglič ook het verschil maken ten opzichte van de andere klassementsmannen, zelfs als hij ze bergop niet kan lossen. Hierdoor komt hij in principe op elke aankomst bergop in aanmerking voor punten.

Jakobsen moet dus hopen dat er in een aantal bergritten de vluchters het uitzingen tot het einde. Anders kan het toch nog kantje boord worden voor de puntentrui. Van de overgebleven sprinters is Jakobsen op papier wel veruit de snelste op dit moment. Dat kan hem helpen om nog één of twee overwinningen te pakken en zo het puntenklassement over de streep te trekken.