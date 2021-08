Hellingen volgen elkaar in sneltempo op in de Druivenkoers: krijgen we een sprint of kan Evenepoel (of Alaphilippe) zijn duivels ontbinden?

Deze middag staat in Overijse de Druivenkoers op het programma. Er komen heel wat sterke renners aan de start, omdat een deel van het parcours ook op het WK te zien zal zijn in de wegrit.

De renners krijgen in de Druivenkoers een parcours van 192 kilometer voorgeschoteld. Echt vlak is het echter nooit, want er staan heel wat hellingen op het programma. Enkele van deze hellingen zullen ook op het WK wielrennen in Leuven te zien zijn.

Enkele renners die hun zinnen hebben gezet op het WK, willen zich vandaag dus al tonen in de Druivenkoers om te zien of het parcours hen ligt. Eén van die namen is Remco Evenepoel. Onze landgenoot is misschien wel de grote favoriet om de zege binnen te halen.

Zijn grootste concurrent komt misschien wel uit zijn eigen ploeg, want ook Julian Alaphilippe is van de partij. De Fransman is de huidige wereldkampioen en komt in de Druivenkoers al een deel van het WK-parcours verkennen omdat hij zijn regenboogtrui maar al te graag wil verdedigen.

Als de Druivenkoers toch op een sprint zou eindigen, zijn er nog enkele leuke namen die zich zullen willen laten zien. Zo is Ewan van de partij, maar ook Gaviria, en Laporte zijn mannen om in de gaten te houden.