Overgangsrit eindigt in sprint zonder echte spurters: Magnus Cort wint al een tweede rit en gunt Wolfpack geen zege

Pas in de finale brak de koers helemaal los in de twaalfde Vueltarit. Magnus Cort Nielsen deed eens te meer van zich spreken: de Deen pakte al zijn tweede ritzege, de hattrick is compleet. Jens Keukeleire loodste hem in een verrassende sprint naar de zege.

Op papier stond deze rit beschreven als een overgangsetappe met een goede kans voor aanvallers, maar het peloton wilde lange tijd niet laten begaan. Meerdere pogingen om een kopgroep te vormen werden tot de orde geroepen. Ondertussen was het voor sommige klassementsmannen ook geen zorgeloze dag. Roglińć en Yates kwamen ten val, maar konden later hun plek wel weer innemen. Een éénmansactie van Itturia stak wel het vuur aan de lont. Zes renners gingen de Spanjaard vergezellen, de helft daarvan hadden de Belgische nationaliteit! Armée, Dewulf en Van Gils deden de hoop op een Belgische ritzege oplaaien. Ook Amezqueta, Berwick en Bol gingen mee in het offensief. AANVAL VAN GILS STRANDT BERGOP Actie genoeg in de kopgroep: Van Gils pakte uit met een fraai intermezzo, maar parkeerde op een oplopend stuk. In het peloton was ondertussen volop de uitdunning aan de gang. Vanuit die groep met favorieten maakten Ciccone, Vines, Bardet en Henao de sprong naar de kop van de koers. Het kwartet was zeker nog niet buiten schot, want er kwam nog druk van achteruit. Enkel Vines bleef als laatste weg tot in de laatste kilometer, maar ook zijn onderneming was tevergeefs. Het zou dus een sprint worden, maar welke rappe mannen waren er nog mee? Het was een duel tussen Magnus Cort en Bagioli. Cort pakte zijn tweede ritzege, het werd net niet voor Deceuninck-Quick.Step.