Koersdirecteur blijft achter beslissing staan om Evenepoel zijn voorsprong terug te geven: "Zo was het fair"

Na de neutralisatie van de Druivenkoers, gaf de koersdirectie Remco Evenepoel zijn voorsprong terug bij de hervatting. Dat lijkt de logica zelve, maar is eigenlijk helemaal niet zo evident. Koersdirecteur Scott Sunderland vond het zo het eerlijkst.

De koers werd stilgelegd door een brandende auto langs de kant van de weg en met zo'n situatie houdt het UCI-reglement geen rekening. Wel zijn er regels voor oponthoud bij een gesloten spoorweg. Vanaf een verschil van dertig seconden, krijgen renners dan hun voorsprong terug. De bonus van Remco Evenepoel op het peloton schommelde op het moment van de neutralisatie... rond de dertig seconden.

Er kan dus over gespeculeerd worden of Evenepoel zijn voorsprong wel terug mocht krijgen. Sunderland staat alvast achter de genomen beslissing. "Ik heb overlegd met het hoofd van de jury en we hebben samen beslist om het zo op te lossen. Zo was het fair", zegt Sunderland in HLN.

GOEDE COMMUNICATIE

De organisatie kreeg achteraf complimenten voor de afhandeling van de herstart. "Goeie communicatie was de sleutel. We hebben veel geleerd uit een incident in Dwars door Vlaanderen een paar jaar geleden. Sindsdien zijn we gaan oefenen op dit soort situaties. We moesten ingrijpen in één minuut. Daarna heb ik zo snel mogelijk vooraanstaande renners als Alaphilippe en Gilbert ingelicht: zo wist het peloton wat er aan de hand was."