Zwift-sensatie verlengt voor twee jaar bij Alpecin-Fenix

De Australische renner Jay Vine zal ook de komende twee jaar bij Alpecin-Fenix rijden.

Vine kreeg dit jaar op zijn 25e voor het eerst een profcontract in het wielrennen. De Australiër reed zich in de kijker via de Zwift Acadamy en overtuigde de bazen bij Alepcin-Fenix om zijn contract te verlengen.

"Ik wou dit jaar alles geven voor de ploeg om een contractverlenging te versieren. Dit is allemaal nieuw voor me maar ik heb er alles aan gedaan om een langdure carrière als prof te kunnen uitbouwen. Ik ben Alpecin-Fenix heel dankbaar dat ik nog twee jaar voor hen kan rijden", klinkt het bij Vine.

"Ik doe waar ik van hou: fietsen. Dit jaar was vooral een leerjaar voor mij, ik kan niet wachten om te zien waar we over een paar jaar zullen staan."

Momenteel rijdt Vine rond in de Vuelta en zat al meermaals in de vlucht van de dag, vooral als het parcours lastig was. Mogelijk kan hij zich komend weekend opnieuw tonen.