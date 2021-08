Damesploeg moet Simac Ladies tour verlaten na positieve coronatest

Slecht nieuws voor Ceratizit-WNT. De Duitse wielerploeg heeft namelijk de Simac Ladies Tour moeten verlaten na een positieve coronatest bij één van haar rensters. De andere personen van de ploeg moeten dan ook in quarantaine.

Wielerflits maakte het nieuws bekend, maar volgens hen gaat het al zeker niet om Kirsten Wild, de enige Nederlandse in de ploeg van Ceratizit-WNT. Het is nog onduidelijk over welke renster het dan wel gaat.