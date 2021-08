Dit heeft 15de Vueltarit te bieden: zwaarste al achter de rug in finale van bergrit, blijven klassementsmannen bij mekaar?

Roglič heeft nog altijd de beste papieren om de Vuelta te winnen, maar onder de klassementsmannen is er ook een bepaalde nivellering. Er wordt niet zo heel ver weggereden bergop. Is dat ook het scenario in de vijftiende etappe? Blijven de toppers bij mekaar?

Ze kunnen alleszins één voor één allemaal voluit gaan, want maandag wacht hen de tweede rustdag in de Vuelta. Typisch is dat op zo'n dag voor de rustdag de tenen nog eens worden uitgekuist om extra diep te gaan. Dat zal ook moeten, want er staat weer heel wat pittig klimwerk te wachten.

De aanloop van de etappe is nog vlak. In Candeleda loopt het dan al omhoog, dat is een opwarmertje voor de eerste echte klim van de dag. Op de Alto de Centenera is het vijftien kilometer lang klimmen aan een gemiddeld stijgingspercentage van 5,5%. Na deze afdaling na deze berg van eerste categorie, volgt een klim van tweede categorie: de Puerto de Pedro Bernardo.

Negen kilometer aan 4,2% is wat de renners op deze klim voorgeschoteld krijgen. Nadien gaat het steil bergaf - oppassen dus in de afdaling - en ook weer bergop. Voor dat 'bergop-gedeelte' moeten we op de Puerto de Mijares zijn, een loper van liefst 20 kilometer lang. Het is geen supersteile klim, maar de afstand maakt het wel tot een beklimming van eerste categorie.

Durven klassementsmannen hier al hun troeven op tafel gooien? Op de top is het iets minder dan veertig kilometer van de aankomst. De Puerto San Juan de Nava staat dan nog wel op het programma, maar dat is de makkelijkste klim van de dag. Indien de grote namen niet bereid zijn tot een vroege aanval, is het dus perfect denkbaar dat ze in een elitegroepje samen naar de finish gaan en de echte beslissing pas voor de slotweek is.