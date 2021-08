Duidelijk wat het eerstvolgende doel is voor Tourwinnaar Pogačar: "Altijd voorafgaand één wedstrijd in de benen nodig"

Tourwinnaar Tadej Pogačar is er op deze zondag bij in de Bretagne Classic. Voorafgaand aan zijn deelname in de Franse eendagskoers, sprak de Sloveen met de pers. Het is duidelijk van welke koers hij momenteel wakker ligt: het EK wielrennen.

Het is voor Pogačar de eerste deelname aan de Bretagne Classic. Het is tevens zijn eerste wedstrijd sinds zijn derde plaats in de olympische wegrit. "Ik weet niet hoe het met mijn vorm gesteld is, ik hoop me vooral te amuseren op de fiets. Dit is een belangrijke koers met het oog op het EK."

GEEN GEHEIM

Pogačar maakt er geen geheim van dat dit kampioenschap zijn volgende doel is. "Het is goed om naar het EK te trekken met Plouay in de benen. Ik heb altijd minstens één wedstrijd in de benen nodig voorafgaand aan een doel dat ik heb gesteld."

Het is dus vooral kwestie om het koersgevoel weer terug te vinden om dan de ambities te kunnen waarmaken in Trento. "Het is goed om in het ritme te komen en daarna verder te bouwen richting het EK."