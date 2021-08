Mede door hitte geen olympisch kampioen Carapaz meer in de Vuelta: "Jammer genoeg ben ik volledig leeg"

Zoek niet langer naar Richard Carapaz in de Vuelta. De olympische kampioen haalde de aankomst in Pico Villuercas niet meer en stapte onderweg af. Carapaz komt nog eens terug op zijn opgave. Zijn tank is helemaal leeg, geeft de ronderenner van Ineos aan.

Ze hadden bij het Britse team gehoopt dat hij nog het laatste beetje goede vorm uit zijn lichaam kon persen, na de Tour en de Olympische Spelen. In Spanje bleek het echter al snel van Bernal en Yates te moeten komen. "Ik wilde de ploeg steunen hier in de Vuelta en heb elke dag alles gegeven. Jammer genoeg heb ik afgezien door de hitte en ben ik nu volledig leeg", zegt Carapaz. Ik ben trots op wat ik dit seizoen bereikt heb Dat mag ook, want dit seizoen heeft hem al veel moois gegeven. "Ik ga nu herstellen en nieuwe doelen stellen. Ik ben heel trots op wat ik dit seizoen bereikt heb", verwijst Carapaz naar zijn derde plaats in de Tour en vooral naar het behalen van de olympische titel in Tokio. "Ik zal hard werken om hierop verder te bouwen en door te gaan", verzekert Richard Carapaz. "Ik zal strijden voor nog meer succes."