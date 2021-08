Nederland boven in Simac Ladies Tour: nieuwe ritzege én eindwinst voor noorderburen

Nederland heeft ook het slotstuk van de Simac Ladies Tour gedomineerd. De laatste rit en de eindzege was voor onze noorderburen.

De slotetappe ging over een lokaal parcours in Arnhem. Er volgden heel wat ontsnappingspogingen, maar uiteindelijk draaide het toch uit op een massasprint.

Daarin was Vos meer dan een maatje te sterk voor de concurrentie. Het werd haar derde ritzege in deze Simac Ladies Tour.

De eindwinst was ook voor een Nederlandse. Die kwam in de slotetappe niet meer in gevaar. Chantal Van den Broek-Blaak werd eindwinnaar.