Tour-man Romain Bardet beleeft nu ook gloriemoment in Vuelta: "Alsof het een koers van 200 meter was"

Wie Romain Bardet zegt, zegt de Tour en omgekeerd. Met de Vuelta is het nu eens in een andere grote ronde dat de Fransman succes oogst. In de Tour had hij al drie ritzeges achter zijn naam staan, nu is ook de eerste Vueltaritzege een feit.

Bardet deelde de bergrit van zaterdag perfect in. "Ik heb het echt beklimming per beklimming aangepakt. Onze coach Matt vertelde me exact waar ik moest aanvallen, op het steilste gedeelte, en te doen alsof het een koers van 200 meter was. Ik sloeg een gat en bleef gaan tot aan de finish."

Ondanks dat de Vuelta al veel heeft geëist van iedereen, lijkt Bardet alleen maar beter te worden. "Iedereen in het peloton is enigszins vermoeid, maar de spirit in de ploeg is superhoog. We hadden al twee ritzeges, ik ben blij deel uit te maken van zo'n sterk team. We genieten er echt van en doen elke dag ons best."

OP ZOEK NAAR MEER

De zegehonger is ook nog altijd niet gestild bij DSM. " Het is al een goede Vuelta voor ons geweest en we gaan op zoek naar nog meer succes."