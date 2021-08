Vanmarcke abrupt ten val in Vuelta wanneer hij mee vooraan is: "Nieuwe wonden en kneuzingen om te laten genezen"

Sep Vanmarcke heeft al veel te veel pech gekend in zijn carrière. Ook in de Vuelta is het niet anders. Net op het moment dat hij mee voorop was, kwam Vanmarcke ten val zonder dat hij daar veel aan kon doen. Hij zit wel weer met de gevolgen.

Sep Vanmarcke ging zaterdag in de Vuelta in de aanval en maakte deel uit van de kopgroep, tot een valpartij een einde maakte aan die goede positie. Vanmarcke heeft beelden van de valpartij op Instagram gezet. Bij een lastige bocht wil een andere renner hem de pas afsnijden en zo wordt de fiets van Vanmarcke onderuit gemaaid. Een val viel vervolgens niet meer te vermijden. Dit bericht bekijken op Instagram Sep Vanmarcke (@sepvanmarcke) "Het voelde goed om aan te vallen in de Vuelta, tot ik langs achter werd aangereden. Ik heb zo de kans niet gekregen om de finale te rijden. De conditie en de motivatie zijn nog goed, maar het geluk heeft niet aan mijn kant gestaan de laatste twee weken. Dit zijn alweer nieuwe wonden en kneuzingen om te laten genezen", schrijft Vanmarcke bij de beelden.