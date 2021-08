Belgische selectie bekend voor het EK wielrennen: Evenepoel en Teuns speerpunten bij mannen, Kopecky grote naam bij de vrouwen

Van 8 tot 12 september zal in het Italiaanse Trento het EK wielrennen plaatsvinden. Deze middag raakte de Belgische selectie voor het Europees Kampioenschap bekend. Zo is Evenepoel de grote kopman bij de mannen.

De Belgische selectie voor de mannen en de vrouwen op het EK wielrennen zijn bekend. Zo zijn Evenepoel en Teuns de speerpunten bij de mannen. De andere namen in de selectie zijn Vermeersch, Gilbert, Campenaerts, Dewulf, Hermans en Vanhoucke.

Bij de vrouwen is Lotte Kopecky de grootste naam, maar ook Julie Van De Velde is aanwezig. Nog in de selectie bij de vrouwen voor het Europees Kampioenschap zitten Demey, Duyck, Meertens, Vandenbulcke, Van De Vel en Van Eynde.