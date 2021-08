Eerste opgave bij Trek-Segafredo in de Vuelta: Amerikaan is er niet meer bij na valpartijen

Geen Kiel Reijnen meer in de Ronde van Spanje. Na enkele valpartijen in de eerste week, had de Amerikaan kneuzingen aan de rechterheup en een ontsteking opgelopen. Trek-Segafredo meldt dan ook dat hij niet meer verder kan.

Nog een renner die bij Trek-Segafredo problemen heeft, is Kenny Elissonde. De Fransman, die al één dag leider was in deze Vuelta, heeft ook last van een ontsteking, maar van opgeven is voorlopig geen sprake bij de renner.

