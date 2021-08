Jumbo-Visma staat met sterke selectie aan de start van de Benelux Tour: Nederlandse wielerformatie rekent op Tom Dumoulin en Dylan Groenewegen

Jumbo-Visma wil resultaten boeken in de Benelux Tour. Voor het algemeen klassement nemen ze namelijk Tom Dumoulin mee, terwijl Dylan Groenewegen in de massasprints voor ritoverwinningen zal moeten zorgen.

De twee kopmannen krijgen enkele sterke knechten mee, want zo zijn ook de Nederlanders Mike Teunissen, Jos van Emden, Timo Roosen, Olav Kooij en de Italiaan Edoardo Affini van de partij voor Jumbo-Visma.

🇳🇱🇧🇪 #BeneluxTour



