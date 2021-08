Pech voor jonge ploegmaat van Wout van Aert: hij heeft drie vingers gebroken en kan niet van start gaan in Ronde van Groot-Brittannië

David Dekker, een ploegmaat van Wout van Aert bij Jumbo-Visma, is ten val gekomen in de Bretagne Classic. De schade is groot, want de jonge Nederlander heeft bij deze val maar liefst drie vingers gebroken.

Jumbo-Visma heeft het nieuws zelf laten weten op sociale media. Door deze breuken zal David Dekker volgende week niet aan de start komen van de Tour of Britain, ook wel bekend als de Ronde van Groot-Brittannië.

Three broken fingers on his left hand for @dekkerdavid after a crash in yesterday's Bretagne Classic🤕 He won't start in the @TourofBritain next week.



Get well soon, David!🍀 pic.twitter.com/0Emty5Lyey