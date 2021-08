Schade valt mee bij renner van Lotto Soudal na val in Bretagne Classic: geen breuken, maar wel schaafwonden en hechtingen

Lotto Soudal kwam deze ochtend met goed nieuws naar buiten. Stefan Oldani heeft namelijk geen breuken opgelopen bij zijn val in de Bretagne Classic. Zo zal de Italiaan snel terug op de fiets kunnen zitten.

Oldani heeft wel enkele schaafwonden opgelopen en hij had ook enkele hechtingen nodig in zijn onderarm. De Italiaanse renner was de laatste weken goed op dreef met onder meer een tweede plaats in de Ronde van Castilië en León.

🇫🇷 #BretagneClassic



Unfortunately, @StefanOldani_ hit the deck in the final kilometres. The Italian incurred quite a lot of abrasions and needed stitches in the forearm. Luckily, an X-ray revealed no fractures. Speedy recovery, Stefano! 💪 pic.twitter.com/aUyP07oB6B