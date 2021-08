Is Remco Evenepoel morgen niet meer te zien in de Benelux Tour? Landgenoot is ziek en denkt aan opgave

Remco Evenepoel maakte vandaag geen al te beste beurt in de Benelux Tour. Onze jonge landgenoot eindigde op de 18de plaats op 39 seconden van winnaar Bissegger. Evenepoel zou wel ziek zijn.

Zo kon Remco Evenepoel vandaag niet veel eten voor zijn tijdrit. "Tot een uur voor de wedstrijd kon ik niks eten. Ik voelde het in de tijdrit, want de benen liepen al snel leeg omdat ik geen energie had", vertelde Evenepoel na de tijdrit en staat te lezen bij Wielerflits.

Het is afwachten of Evenepoel morgen nog aan de start zal verschijnen van de derde etappe. "Het hangt er vanaf of ik nog problemen ga hebben met eten. Als het niet lukt, kan ik beter uitzieken richting het Europees Kampioenschap", aldus Evenepoel.