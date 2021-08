Vandaag staat een tijdrit op het programma in de Benelux Tour: kan Remco Evenepoel vertrouwen tanken voor de EK-tijdrit?

De klassementsrenners zullen wakker moeten zijn vandaag, want in de Benelux Tour staat een tijdrit op het programma. Het is een korte tijdrit van 11 kilometer en er wordt gereden in Lelystad.

In het Nederlandse Lelystad wordt vandaag een tijdrit afgewerkt in de Benelux Tour. Het is een vlakke tijdrit, waardoor de tijdritspecialisten en misschien ook wel de sprinters zich zullen kunnen laten zien. Ook de klassementsrenners moeten wakker zijn, want ze mogen vandaag niet te veel tijd verliezen op hun concurrenten. Uiteraard is het onder meer uitkijken naar Remco Evenepoel. Onze jonge landgenoot kan vandaag namelijk vertrouwen tanken richting de tijdritten op het EK en het WK. Met Stefan Küng krijgt hij echter een straffe tegenstander voor de ritzege vandaag.