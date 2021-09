🎥 Schitterende beelden: Roglic begint al aan weg terug naar beneden en komt andere klassementsrenners tegen die strijden voor tweede plaats

Vandaag heeft Primoz Roglic met veel overmacht de zeventiende etappe in de Ronde van Spanje op zijn naam gezet. De Sloveen won met anderhalve minuut voorsprong op zijn eerste achtervolgers.

Is de Ronde van Spanje vandaag in een definitieve plooi gelegd? Primoz Roglic heeft namelijk brandhout gemaakt van alles en iedereen. De Sloveen ging er vandoor op 60 kilometer van de streep en won uiteindelijk ook met anderhalve minuut voorsprong op zijn concurrenten, waardoor de Sloveen nu ook uiteraard de nieuwe leider is.

Roglic was al zo snel binnen voor de rest dat hij zijn tegenstanders tegen kwam op de weg terug naar beneden. Op de beelden van Eurosport Nederland kan u namelijk zien hoe Roglic onder meer zijn ploegmaat Kuss tegenkomt, die uiteindelijk nog tweede wordt.