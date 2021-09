Ex-leider in deze editie van de Vuelta kan niet verder en moet opgeven

Trek-Segafredo begint de laatste dagen renners te verliezen in de Ronde van Spanje. Eerst gaf Kiel Reijnen op en gisteren moest ook Giulio Ciccone van zijn fiets stappen. Vandaag is daar Kenny Elissonde bijgekomen.

Het is voorlopig een Vuelta om snel te vergeten voor Trek-Segafredo. De wielerploeg had wel één dag de rode leiderstrui met Kenny Elissonde, maar een overwinning wisten ze in deze Ronde van Spanje nog niet te bemachtigen.

De voorbije dagen kwamen er dan ook nog eens enkele opgaves binnen het team. Zo gaven Kiel Reijnen en kopman Giulio Ciccone al op en vandaag is daar Elissonde zelf bijgekomen. Hij zou last hebben van de knie.