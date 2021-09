Heeft Primoz Roglic Vuelta in een definitieve plooi gelegd? Sloveen rondt aanval van 60 kilometer af en is ook nieuwe leider

Wat een etappe in de Vuelta. Primoz Roglic ging al op 60 kilometer van de streep in de aanval en reed zo iedereen in de vernieling. Zijn ploegmaat Sepp Kuss werd tweede, terwijl Lopez op de derde plaats is geëindigd.

Vandaag stond de koninginnenrit op het programma in de Vuelta en Primoz Roglic had er zin in. De Sloveen ging al op 60 kilometer van de streep in de aanval en enkel Egan Bernal kon met hem mee. Op de slotklim moest de Colombiaan echter ook passen. Roglic hield een strak tempo aan en won uiteindelijk met anderhalve minuut voorsprong op zijn ploegmaat Kuss. Miguel Angel Lopez moest tevreden zijn met de derde plaats. Eiking verloor heel wat tijd en daardoor is Roglic ook de nieuwe leider.