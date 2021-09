Philippe Gilbert maakt wedstrijdschema voor de maand september bekend: onder meer Benelux Tour en het EK staan op zijn programma

Philippe Gilbert heeft alvast zijn schema voor de maand september bekendgemaakt. Deze week is onze landgenoot nog te zien in de Benelux Tour en daarna zal de renner van Lotto Soudal zich voorbereiden op het EK.

Na het Europees Kampioenschap in het Italiaanse Trento staat er nog één wedstrijd voor Gilbert op het programma in de maand september. Zo zal hij op 19 september in Duitsland nog deelnemen aan Eschborn-Frankfurt.

My race schedule for the next month! Proud to represent the @BELCyclingTeam ⚫🟡🔴 colours again in Trento. pic.twitter.com/ebiqxSKQ4b