Ploegmaat Odd Christian Eiking is duidelijk: "We dromen ervan om de trui vandaag met succes te verdedigen"

Rein Taaramaë is zelf al leider geweest in deze Ronde van Spanje, maar nu moet hij een ploegmaat bij Intermarché-Wanty-Gobert helpen om de leiderstrui te beschermen. Zo is Odd Christian Eiking voorlopig de leider.

Odd Christian Eiking is nog steeds de leider in de Vuelta, maar vandaag zou de Noor van Intermarché-Wanty-Gobert het wel eens zeer lastig kunnen krijgen. Er staat namelijk een zware bergrit op het programma. Bij Intermarché-Wanty-Gobert geloven ze erin. Rein Taaramaë gaf voor de wedstrijd een reactie bij de wielerploeg. "We dromen ervan om de trui vandaag met succes te verdedigen, want Odd kent zijn eigen grenzen niet. Hem houden is echter niet onze verwachting. We gaan genieten van deze dag en hard werken voor Odd en Louis (Meintjes)!", aldus Taaramaë.