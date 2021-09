Slecht nieuws voor Nederlandse klassementsrenner: zwaar gevallen en opgave in Benelux Tour

Pech voor Wilco Kelderman. In het absolute slot van de derde etappe van de Benelux Tour kwam de Nederlandse klassementsrenner namelijk ten val. De renner bleef liggen en het werd dan ook duidelijk dat hij niet verder kon.

Volgens BORA-Hansgrohe heeft hij een diepe snee in zijn linkerarm en heeft hij ook verschillende breuken opgelopen. Een operatie is echter niet nodig, maar de Benelux Tour zit er dus wel op voor de Nederlander.

MEDICAL UPDATE



unfortunately @W1lcokelderman suffered a deep cut on his left arm, a broken pelvis and two broken rips from his crash @BeneluxTour today. there is no indication for surgery at the moment.

keep your head high mate! all the best and speedy recovery! pic.twitter.com/V8Or1nkeWE