Zeer zware etappe op het programma in de Vuelta: twee beklimmingen van eerste categorie en slotklim van buiten categorie

De 17de etappe in de Vuelta is misschien wel de koninginnenrit in deze Ronde van Spanje. Er moet namelijk serieus geklommen worden en de apotheose bevindt zich in de finale van deze rit.

Het peloton rijdt vandaag in de Vuelta van Unquera naar Lagos de Covadonga. Het is een rit van 185 kilometer, maar het is daarnaast misschien ook wel de zwaarste rit in deze Ronde van Spanje. Zo staan er heel wat zware beklimmingen op het programma. De renners beginnen nog wel met een beklimming van derde categorie, maar daarna wachten twee beklimmingen van eerste categorie. Het stopt na deze beklimmingen echter nog niet, want in Lagos de Covadonga wacht nog een zware slotklim van buiten categorie. De kans is dus zeer groot dat het algemeen klassement door elkaar geschud zal worden.