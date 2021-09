Caleb Ewan haalt WK-selectie, ondanks bijna twee maand zonder koers: "Misschien word ik de verrassing van de dag"

Caleb Ewan viel op 29 juni in de Tour de France en koerste sindsdien niet meer. Toch zit hij in de Australische selectie voor het WK in Leuven.

In Overijse maakte Ewan na bijna twee maand afwezigheid zijn retour. "De benen volgden niet", zegt Ewan bij HLN. "Misschien normaal, voor een renner als ik, dat ik het moeilijk heb om renners als Alaphilippe en Evenepoel te volgen. Ik moest super diep gaan, terwijl zij gewoon onverstoorbaar bleven rijden." Helemaal de oude is hij dan ook niet, maar dat leverde hem toch een WK-selectie op. "Mijn conditie is nog maar 85 procent. Ik heb veel koersen gemist de voorbije maanden. Ik heb nog veel goed te maken. Ik heb nog tijd. Zaterdag en zondag kan ik diep gaan in de Benelux Tour. Het zijn de laatste ritten en ik hoef geen energie te sparen voor een sprint daarna. Dan rijd ik de Ronde van Luxemburg. En ik doe nog wat training tussendoor. Ik heb er vertrouwen in dat ik voor het WK weer top kan zijn." En daar wil hij verrassen. "Als ik door het zware gedeelte in Overijse geraak, kan het lukken. De beklimmingen duren niet langer dan twee minuten. Voor dat soort inspanning moet ik nog wat trainen. Misschien word ik de verrassing van de dag."