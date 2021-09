📷 Nieuwe contractverlenging bij Deceuninck-QuickStep: "Fantastische gast"

Devenyns reed sinds 2017 weer voor Patrick Lefevere, nadat hij dat eerder al deed van 2009 tot 2013. In de tussenperiode droeg hij het shirt van Giant (2014) en IAM Cycling (2015-2016). Zijn debuut gebeurde bij Lotto.

Patrick Lefevere, CEO van Deceuninck-QuickStep, noemt Devenyns "een fantastische gast, altijd met de voeten op de grond en heel ervaren. Hij weet perfect waar deze ploeg voor staat. Hij kan klimmen en het peloton leiden, je kan altijd op hem rekenen. Het is super dat we hem nog een jaar bij de Wolfpack hebben."

