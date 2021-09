Colbrelli wint Ardennenslag in Benelux Tour na fraaie solo

Sonny Colbrelli heeft de 6e etappe in de Benelux Tour gewonnen. Na een lastige etappe met meer dan 3.000 hoogtemeters haalde Colbrelli het na een solo van 25 kilometer.

Na een gezapig voorprogramma dat gekleurd werd door de vlucht van de dag met Geraint Thomas en Jonas Rickaert, kregen de renners in de Benelux Tour heel wat stevige heuvels te verwerken zaterdag.

In het peloton lieten vooral Hirschi en Mohoric van zich horen, ook Colbrelli kon zijn wagonnetje nog aanhaken en zo ontstond een mooi trio. Ook Samuele Battistele kwam na enkele kilometers nog aansluiten. Leider Küng en de andere achtervolgers hadden de slag gemist en moesten al snel een minuut goedmaken op het kwarter vooraan.

Met nog 25 kilometer voor de boeg koos Colbrelli voor het ruime sop. In de achtergrond ontsont een groepje met Wellens, Dumoulin, Benoot, Campenaerts, Stuyven, Hirschi en Mohoric maar het gat dichtrijden op de Colbrelli lukte niet. De 31-jarige Italiaanse kampioen twijfelde niet op de vele hellende stroken en kwam met 45 seconden voorsprong op de achtervolgers aan in Houffalize.

Colbrelli is meteen ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. De sprint om de tweede plaats werd gewonnen door Colbrelli's ploegmaat Matej Mohoric, die plekje twee in het klassement overneemt.