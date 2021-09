🎥 Wout van Aert geeft zijn visitekaartje af in Tour of Britain

Wout van Aert heeft de openingsrit van de Tour of Britain gewonnen na een fantastische sprint bergop.

De Tour of Britain zette Wout van Aert als ideale voorbereiding op het WK in Leuven later deze maand. Dat zijn vorm dik ok is heeft hij in de eerste rit getoond.

Van Aert won de openingsrit in de laatste kilometer bergop. Niemand kon zijn wel houden. Onze landgenoot is ook de eerste leider in de Tour of Britain.