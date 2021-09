Gooikse Pijl start voor het eerst in Halle: "Met heel wat mooie namen aan de start"

De Gooikse Pijl wordt op zondag 19 september gereden en begint voor het eerst in zijn bestaan in Halle.

"Wij gingen een samenwerking aan met Futsal Halle-Gooik en daarom zal onze wedstrijd vertrekken aan De Bres in Halle in plaats van Gooik zoals voorheen steeds het geval was”, klinkt het bij de organisatie. “Of we ook de komende jaren vanuit Halle zullen starten beslissen we na een evaluatie van deze editie. Maar de kans is groot. Wij kunnen aan De Bres de ploegen voorstellen en er is plaats om enkele vips onder te brengen voor een ontbijt.”

Vorig jaar werd de koers wel georganiseerd, maar was dat zeer beperkt door de coronapandemie. “Nu zijn er een pak minder restricties en kunnen wij onze geldschieters toch iets teruggeven. Een tweede jaar op rij zonder vips zou onmogelijk geweest zijn", stelde organisator Danny Schets.

Het deelnemersveld ziet er alvast uitnodigend uit. "Met Intermarché-Wanty Gobert, Deceuninck-Quick Step, Jumbo-Visma, BORA-Hansgrohe en Israel Start-Up Nation hebben wij toch vijf WorldTeams aan de start. Op de voorlopige deelnemerslijst prijken onder andere de namen van Danny van Poppel, Jan Bakelants, Fabio Jakobsen, Zdenek Stybar, Nathan Van Hooydonck, David Dekker, Jordi Meeus, Andreas Schillinger en Sep Vanmarcke. Daarmee zijn wij best tevreden", besloot Danny Schets van de organisatie.

Vorig jaar won de Nederlander Danny van Poppel de Gooikse Pijl.