Het WK wielrennen wordt allerlaatste opdracht van Michel Wuyts: "Aftellen, maar niet in positieve zin"

De carrière als commentator bij wielerwedstrijden zit er bijna op voor Michel Wuyts. Het WK wordt zijn afscheidskoers.

Het zal wennen worden, een koers zonder het commentaar van Michel Wuyts. Ook voor hemzelf moet stoppen toch raar aanvoelen. “Tijdens het commentaar geven niet”, vertelt Wuyts in ‘De Zondag’. “Dan denk je daar helemaal niet aan, dankzij de intense werkvreugde.”

Het zit toch wat gewrongen bij Wuyts, dat hij moet stoppen. “Ik denk er wel aan als ik na de etappe de deur van de commentaarcabine dichttrek en naar mijn wagen wandel. Dat doe je alleen. Dan tel je af, maar niet in positieve zin... Het WK in Leuven, mijn thuisstad, wordt nu wel heel speciaal. In volle finale wordt gekoerst door de Naamsestraat, de straat van mijn roots.”