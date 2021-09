Nog steeds geen duidelijkheid over contractverlenging van Cavendish: "Hangt niet van mij af"

Mark Cavendish weet nog steeds niet of hij ook volgend seizoen voor Deceuninck-QuickStep zal rijden. Of ook, als hij nog coureur zal zijn.

Cavendish was immers er van uitgegaan dat dit zijn laatste jaar zou worden. “Ik was niet op zoek naar een sprookje, ik wist wel dat ik nog goed was. Uiteindelijk werd het toch een sprookje. Ik geloof dat ik dit niveau kan houden, dat ik zelfs beter kan worden”, zegt Cavendish.

Bradley Wiggins zei Cavendish nog tijdens de Tour, waarin hij vier ritten won, te stoppen na de Ronde van Frankrijk.

Nu denkt Cavendish niet meer aan stoppen. “Na dit jaar ligt het misschien voor de hand om te zeggen: ik ben er klaar mee. Omdat ik misschien het risico niet wil nemen nog verder te doen en niet meer te winnen. Dat geloof ik niet. Ik kan nog beter worden. Ik steek nog niet met hoofd en schouders boven de rest uit, zoals ik vroeger deed. Ik heb nog marge om daar te geraken.”

Een overeenkomst met Patrick Lefevere is er nog niet. “Ik heb dit jaar koersen verloren. Dat gebeurde vroeger nooit, dat ik tweede en derde werd. Ik wil weer naar dat niveau waarop ik niet meer verlies. Om die reden wil ik verder doen, hopelijk met de ploeg waar ik nu ben. Maar dat weet ik niet. Dat is niet mijn beslissing.”