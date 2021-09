Wout van Aert is heel duidelijk: "Twee keer met de regenboogtrui over de kasseien van Roubaix"

Wout van Aert steekt zich niet meer weg. Op het WK in Leuven telt maar één plek en dat is de eerste plaats.

Wout van Aert gaat van start in de Tour of Britain. Dat wordt zijn voorbereiding op het najaar waarin enkele stevige afspraken zitten. "Het WK in Leuven was sowieso een speerpunt van mijn seizoen en daar komt Parijs-Roubaix, een van mijn favoriete koersen, nu ook nog eens bij”, zegt Wout van Aert bij Sporza. “De droom is om met de regenboogtrui twee keer over de kasseien te daveren.”

Van Aert staat naar eigen zeggen scherp. "Ik heb me goed voorbereid en normaal gezien brengt dat me heel ver, maar het gaat niet altijd vanzelf. Het is al even geleden dat ik een koers gereden heb. Dus de komende dagen zal ik wel wat wijzer worden. Ik heb ook gezien dat ik niet de enige ben die aan een goede voorbereiding bezig is. De enige favoriet zal ik dus zeker niet zijn."

En dat brengt ook wel de nodige druk met zich mee. “Die voel ik wel, maar ik wil niet onder stoelen of banken steken dat ik wil winnen. De vrijheid om dat te zeggen geeft me zelfs wat meer rust in mijn hoofd. Ik ga er gewoon alles aan doen om te presteren."