Campenaerts kijkt na podium in Benelux Tour uit naar EK (en wat met WK?): "Mooie koersweek in België en Nederland"

Victor Campenaerts is één van de Belgen in vorm in aanloop naar het EK en het WK. Het EK gaat hij al zeker rijden, voor het WK moet hij nog wachten op de definitieve aankondiging van bondscoach Sven Vanthourenhout. Al lijkt Campenaerts ook op dit vlak over goede papieren te beschikken.

Na de slotetappe van de Benelux Tour met aankomst in Geraardsbergen, was Campenaerts één van de renners die naar het podium mocht. "Hoewel ik geen resultaat heb in de rituitslag, eindig ik derde in het algemeen klassement, wat ik heel leuk vind. Het draaide om ons engagement als team."

We zijn heel blij met onze podiumplaats

Bij Qhubeka NextHash wilden ze zeker een renner vooraan in het klassement hebben. "Het klassement was een duidelijk doel en elke renner geloofde daar in. We hebben misschien niet gewonnen, maar we zijn heel blij met onze podiumplaats."

Zo toonde Campenaerts ook zijn goede vorm en solliciteerde hij naar een WK-plek. Bondscoach Vanthourenhout heeft echter het laatste woord. Die selecteerde hem wel al voor het EK. "Ik kijk nu uit naar het EK dat eraan komt. Het was een mooie koersweek in België en Nederland. En het heeft niet geregend, ook apart."